Ovadili pobudnika in nekatere demonstrante

Policisti so ovadili pobudnika in nekatere udeležence javnih manifestacij, ki so v minulih tednih in 24. aprila ponoči potekale v tržaškem mestnem središču oz. na Velikem trgu ob kršitvi vladnih ukrepov proti pandemiji. Mnogi udeleženci so med drugim grozili policistom in jih zmerjali ter vabili, naj sodelujejo pri protestih. V enem primeru je tudi šlo za javno manifestacijo brez predhodnega dogovora s silami javnega reda. Policisti so med drugim oglobili številne demonstrante, ki niso uporabljali zaščitne maske.