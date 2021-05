Tržaški gasilci so danes v dolinski občini opravili dokaj nenavadno intervencijo, ki se je uspešno zaključila. Na Griži je ovca padla v globino. Obstala je na strmem pobočju. Ko je lastnik ugotovil njeno pozicijo, je poklical gasilce. Na kraj je ob redni gasilski ekipi prispela tudi gorsko-jamarska gasilska enota. Z uporabo posebnih plezalnih tehnik so dosegli žival in jo nato prenesli na varno, kjer so jo izročili lastniku.