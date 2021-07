Ozdravila bi Osapsko reko

Na zaključnem izpitu sta ji najbolj pomagala pozitiven odnos s profesorji in čas, ki ga je skozi celo šolsko leto vložila v učenje. Jana Tull, ki je zadovoljna s šolanjem na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana in je maturo na biokemijski smeri opravila z odliko, bo pa nepričakovano zapustila znanstveno pot. »Zelo sem radovedna, vse me zanima,« je povedala in dodala, da bi rada poskusila nekaj novega.»Prišla sem na vrsto čisto vmes,« je začela pripovedovati. »Ne prezgodaj in ne prepozno.« Vendar dovolj pozno, da jo je med čakanjem pred razredom ujela trema. Zelo jo je presenetilo, da se je pred komisijo hitro umirila. »Skušala sem govoriti jasno in razločno, potem se je vse dobro izteklo.«

Maturantka, ki je doma iz Milj, je v svojem elaboratu obravnavala onesnaženost Osapske reke. »Analizirala sem onesnaženost vode iz mikrobiološkega in kemijskega vidika,« je razložila, »na podlagi teh analiz sem še predstavila možno rešitev«. Predlagala je, da bi se onesnaževalce odstranilo s pomočjo določenih bakterij, ki se lahko tudi gensko spreminjajo. Tudi pri ostalih predmetih se je Jana dobro odrezala. »Pri slovenščini bi se lahko boljše izkazala,« je dejala. »V glavnem pa sem zelo zadovoljna, ker sem pričakovala, da bom mnogo pozabila, ampak se je vse zelo dobro izteklo.«

Medtem se dijakinja ukvarja tudi z glasbo. Na glasbeni šoli Da capo se že pet let uči čelo, dve leti pa solopetje. Rada se preizkuša v različnih žanrih, sicer so ji najbolj pri srcu počasne pesmi. Po novem jo zanima tudi jazz, je povedala. Večkrat je tudi nastopala – na zaključnih prireditvah glasbene šole in na tržaških ulicah.

