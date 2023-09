Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali na Cesti za Glinščico, kjer je moškega, starega okrog 70 let, v bližini prodajalne Obi obšla huda slabost in mu je zastalo srce. Zdravstveno osebje ga je oživljalo, pri čemer je srce spet začelo biti. Uporabili so med drugim napravo za izventelesno oksigenacijo krvi ECMO. Prepeljali so ga v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.