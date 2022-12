Oživljali moškega na pločniku

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Ul. Guerrazzi pod Sv. Justom, kjer je 73-letnega moškega obšla huda slabost. Doživel je srčni infarkt, nato mu je zastalo srce. Mimoidoči so poklicali na interventno številko 112, pri čemer so jim bolničarji po telefonu nudili napotke, kako začeti z oživljanjem. Reševalno vozilo je na kraj prispelo v le petih minutah, zdravstveno osebje je nadaljevalo s postopkom oživljanja, nakar so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo. Na kraju so bili tudi policisti. Deželna služba Sores izpostavlja pomen takojšnjega oživljanja za reševanje človeških življenj ob zastojih srca, v tem primeru so bili ključni telefonski napotki zdravstvenega osebja.