Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes na Tržaškem oživljali dva moška, ki jima je zastalo srce, prvega v devinsko-nabrežinski občini, drugega v Trstu. V prvem primeru je 50-letnik doživel srčni infarkt na domu. Na kraj sta prispela reševalno vozilo iz Tržiča in zdravniški avtomobil iz Trsta. Moškega so prepeljali v bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rdečo triažno kodo.

V drugem primeru je huda slabost obšla moškega, starega okrog 70 let, v garaži. Doživel je srčni infarkt, pri čemer mu je zastalo srce. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so ga na kraju oživljali in nato prepeljali v katinarsko bolnišnico.

V obeh primerih je bila odločilna pomoč prisotnih, ki so ob telefonskih napotkih osebja interventne številke 112 začeli s postopkom oživljanja. Deželna služba Sores opozarja na pomen takojšnjega oživljanja za reševanje človeških življenj ob zastojih srca, v obeh primerih so bili telefonski napotki zdravstvenega osebja ključni, so izpostavili.