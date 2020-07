Oživljanje turizma z Milj do Trbiža

Danes dopoldne so na Trgu Caliterna v Miljah ponovno odprli deželno informativno turistično točko. Skupina Las Kras, v sodelovanju z Občino Milje in združenjem Promoturismo FVG, je v sklopu otvoritvenega srečanja predstavila celo vrsto turističnih doživetij, namenjenih obiskovalcem Furlanije - Julijske krajine. Zaradi pandemije so namreč turistično ponudbo prilagodili predpisom za omejitev širjenja novega koronavirusa in izdelali šest novih programov, v sklopu katerih bo med julijem in septembrom zaživelo 54 dogodkov.

Gre za pravi preporod turizma, še zlasti v Miljah, kjer so že pred koronavirusom doživeli hud udarec, saj je novembra lani ujma razdejala obalo, ki še danes ponekod okreva.

Na jutranjem srečanju je prisotne pozdravila miljska županja Laura Marzi in poudarila pomen, ki ga ima domači turizem v času izrednih razmer. Z navdušenjem je med prisotne sprejela župana Občine Marano Lagunare, s katerim že snuje sodelovanje.

Na jutranjem srečanju so spregovorili tudi občinski svetnik Stefano Decolle, direktor marketinga pri Promoturismo FVG Bruno Bertero z Nicolo Revelantom, predsednik Las Kras David Pizziga z Enricom Mario Miličem.