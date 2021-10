Gasilci in gorski reševalci so v dopoldanskih urah v parku vile Giulia pomagali 76-letni ženski, ki je utrpela domnevni zlom gležnja. Med sprehodom v gozdu se je spotaknila in padla. Reševalci so ji na kraju nudili prvo pomoč, nato so jo naložili na nosilo in jo prenesli do reševalnega vozila, ki jo je pričakalo na cesti. S slednjim so jo odpeljali v katinarsko bolnišnico.