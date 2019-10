Pahor in Mattarella skupaj na slovesnosti ob 100. obletnici Narodnega doma

Slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella se bosta prihodnje leto skupaj udeležila slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu in tako potrdila iskreno prijateljstvo med dvema sosednjima državama in narodoma, so sporočili iz Urada predsednika Republike Slovenije. Danes Slovenijo in Italijo povezuje evropska ideja, ki je utemeljena na spravi in sožitju, so še zapisali, predsednika sta se zavzela, da v tem smislu to poudarita z njuno prisotnostjo na svečanosti v Trstu.

Predsednika Pahor in Mattarella sta se sestala ob robu zasedanja 12 predsednikov držav EU v Atenah. Pogovor je potrdil odlične odnose med državnikoma in državama.