Pahor odgovarja Dipiazzi

Boris Pahor je sinoči v pogovoru za Primorski dnevnik odgovarjal na obtožbe Roberta Dipiazze. Spomnil je, da v bazovskem šohtu niso našli italijanskih žrtev, a da veliko ljudi verjame nasprotno. Omenil je pismo, ki ga je ob lanskem 10. februarju pisal predsedniku Sergiu Mattarelli in ga pozval, naj si prizadeva za objavo poročila. »Preberite – tam boste dobili odgovor,« je Pahor včeraj pozval župana Dipiazzo.

Tržaški župan Roberto Dipiazza je na včerajšnji komemoraciji ob bazovskem šohtu ostro napadel pisatelja Borisa Pahorja. Po županovi oceni je neprimerno, da ga nekateri povzdigujejo v zgled dramatičnih dogodkov, ki so zaznamovali 20. stoletje, saj da pisatelj zanika fojbe.

Obtožba, »da Pahor zanika fojbe«, se ciklično pojavlja v javnosti. Na primer 13. julija lani, ko so vidno utrujenega pisatelja, ki je več kot pol ure čakal pred prefekturo v opoldanski sopari, »napadli« novinarji. V mikrofon lokalne televizije Telequattro je pisatelj resda rekel, da je vse izmišljotina (»è tutta una balla«), stavek pa je bil očitno izvzet iz konteksta. Kdor pozna njegovo življenjsko zgodbo in prizadevanja za odkritje povojnih pobojev, težko verjame, da bi zanikal fojbe. Pisatelj je na očitek tudi že večkrat odgovoril, na primer leta 2013, ko je tržaška desnica nasprotovala podelitvi naziva častnega občana. »Everest Bertoli mi očita, da zanikam fojbe, kar seveda ni res. Pravim le, naj se upošteva poročilo mešane slovensko-italijanske komisije, v katerem se govori o stotinah usmrčenih. (...) Nisem nespoštljiv do žrtev, ampak taka pretiravanja se mi zdijo nesprejemljiva,« je takrat izjavil za naš dnevnik.

Podobno nam je 107-letni pisatelj ponovil sinoči.