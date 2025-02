Palača Carciotti ima novega lastnika

Palača Carciotti ni več v lasti Občine Trst. Včeraj je zavarovalnica Generali, ki je na začetku decembra na javni dražbi ponudila največ denarja, z njo sklenila pogodbo o spremembi lastništva. Ob tej priložnosti je zdaj že bivši lastnici palače iz konca 18. stoletja nakazala 13,2 milijona evrov oz. nekaj manj, saj je Generali vplačal zakupnino, ki je bila pogoj za sodelovanje na dražbi. Ta je znašala 10 % izklicne cene (8,8 milijona evrov).

Denar, ki je s prodajo palače prišel v občinsko blagajno, bodo mestne oblasti usmerile v različne naložbe. Srečanja v reprezentančnem salonu Mestne hiše so se udeležili župan Roberto Dipiazza, odbornika Elisa Lodi in Everest Bertoli, nekateri občinski direktorji, zavarovalnico Generali pa je zastopala Fabiana Zanchi. Ta je z direktorico mestnega oddelka za ravnanje z nepremičninami Lucio Tomasi pred srečanjem podpisala kupoprodajno pogodbo in s tem zapečatila posel.

Ni skrivnost, da želijo sprednji del palače (ob obali) spremeniti v inovativni center, v katerem bodo gostili dejavnosti mednarodnih razsežnosti, v zadnjem delu palače (Ulica Genova) pa bodo stanovanja. Podrobnosti načrta, ki naj bi ga pripravljal arhitekt Carlo Ratti, kurator Beneškega bienala leta 2025, Zanchi niso še razkrili, saj bo družba Generali lastnica palače formalno postala čez dva meseca. Toliko časa ima namreč Zavod za spomeniško varstvo, da uveljavi svojo predkupno pravico.