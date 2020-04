Pametni brskalnik za koronavirus

Na Univerzi v Trstu je nastal Covid-19 Semantic Browser, prvi semantični spletni brskalnik za iskanje vsebin o koronavirusu.

Dober del zdravstvene stroke se v času pandemije posveča raziskovanju covida-19, njegovih mutacij in razvoju cepiva. Pri delu pa iz dneva v dan nastaja na tisočine besedil po celem svetu, ki jih raziskovalci objavljajo na spletu, zdravniki in vsi, ki jih pandemija skrbi, pa poišče. Med vnašanjem besed v iskalno vrstico, ki so povezane s koronavirusom, se na strani brskalnika pojavi nedoločeno število člankov in vsebin, ki včasih sploh ne odgovarjajo na postavljeno vprašanje. Točnost izbrskanih informacij pa je lahko v tem primeru življenjske važnosti. Zato so trije študentje tržaške univerze izdelali pametni semantični brskalnik, ki omogoča do potankosti specifično spletno raziskovanje.

Samo v letu 2020 je nastalo več kot 40 tisoč študij in več kot 40 tisoč znanstvenih člankov o covidu-19 in o posledicah, ki jih ima na človekovo zdravje. Temu gre pripisati še nešteto komentarjev in poljudnih besedil, ki povzročajo le zmedo in izgubo dragocenega časa. Nov brskalnik je nastal v sodelovanju z znanstvenim parkom AREA Science Park in z italijanskim združenjem AILAC s ciljem, da bi s primerjalnim raziskovanjem po celem spletnem svetu hitreje prišli do cepiva.

Zamislil si ga je Gabriele Sarti, študent magistrskega študija podatkovnih ved in znanstvenega računalništva (DSSC) na Univerzi v Trstu. Pri izdelavi brskalnika, ki je trenutno v poskusni dobi, mu pomagata študent na DSSC Tommaso Rodani in raziskovalec državnega raziskovalnega inštituta CNR Marco Franzon. Sistem je trenutno naložen na platformo IT AREA Science Park in testno dostopen na naslovu covidbrowser.areasciencepark.it.