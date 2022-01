Panteca razočaral slovenske mestne svetnike

Slovenski mestni svetniki Demokratske stranke nameravajo na sejah občinskega sveta še naprej svojo prisotnost potrjevati tako v italijanskem kot slovenskem jeziku. Tudi potem ko je predsednik občinskega sveta Francesco Panteca na zadnjem sestanku vodij svetniških skupin, ki je bil na programu v sredo, dejal, da dvojezični odgovor ni mogoč, ker statut Občine Trst ne predvideva uporabe slovenskega jezika.

V skupni tiskovni noti so slovenski mestni svetniki Demokratske stranke spomnili, kaj se je zgodilo na zadnji seji občinskega sveta, ko so ob preverjanju prisotnosti odgovorili s slovensko besedo »prisoten«. Takrat se je oglasil mestni svetnik Gabriele Cinquepalmi iz Bratov Italije in se sarkastično vprašal, kaj je ta tuji jezik, ki ga sliši. In zahteval nadaljevanja dela izključno v italijanščini. Slovenskim mestnim svetnim se zdi nesprejemljivo, da se leta 2022 še vedno preprečuje simbolna raba slovenščine. Z velikim upanjem so pričakovali sestanek vodij svetniških skupin, na katerem bi lahko poglobili to jezikovno aferico. Nad odgovorom predsednika Pantece pa so bili zelo razočarani. Ta se je namreč skliceval na statut, ki ne predvideva uporabe slovenščine.