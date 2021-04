Paolo Rossi iz »okupiranega« gledališča Miela

Če ljudem ni dovoljeno sesti na žametne stole in uperiti pogled v igralce na odrskih deskah, se komik Paolo Rossi oglasi kar iz ... okupiranega gledališča Miela. Tako je 2. aprila zvečer v televizijski oddaji Propaganda live na kanalu La7 voditelj Diego Bianchi - Zoro opisal dogajanje v tržaškem kulturnem hramu. Ob nadaljnjem poslušanju so gledalci lahko ugotovili, da ne gre za pravo okupacijo, temveč za neke vrste umetniško mobilizacijo.

»Vstopili smo in dejali, da bomo prevzeli krmilo. Direktor nam je nato odgovoril, da nas čaka že eno leto in nam izročil ključe. Sedaj pa sledimo vodilu Williama Shakespearja,« je razložil komik. Rossi je citiral Shakespearja najprej, ker je njegova knjiga Meglio dal vivo che dal morto, ki je ravnokar izšla pri založbi Solferino, neustavljivo zbadljiva in neizprosna izpoved temu angleškemu univerzalnemu geniju. Poleg tega pa – kot je še utemeljil Rossi – je kar 608 Shakespearjevih ponovitev odpadlo zaradi kuge, igralce pa so obtoževali, da širijo okužbe.

»Postali smo nevidni kakor brezdomci, klošarji, zaporniki in prostitutke. Gledališče je naša matična hiša. Če pa v baru stopimo na mizo, se bo tudi ta prelevil v gledališče,« je še povedal tržiški umetnik, ki je bil sicer prvič gost oddaje Propaganda live. Prepričan je, da mora gledališče spet dobiti vlogo javne skupščine, kolektivnega obreda.