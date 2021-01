Paolo Valerio umetniški vodja Rossettija

Režiser in igralec Paolo Valerio je postal novi umetniški vodja Stalnega gledališča FJK in s tem nasledil Franca Peroja, ki je to funkcijo opravljal šest let oziroma dva mandata. Upravni svet je včeraj pozno popoldne triletni mandat podelil soglasno in tako prekinil večtedensko pat pozicijo, v kateri se člani uprave niso mogli dogovoriti, kdo bi lahko bil najboljši kandidat za vodenje gledališča. Na koncu so se odločili za Valeria, ki je s svojim programom in vizijo iz tekme izločil druge štiri kandidate.