Par oropala s strašilno pištolo

Dva neznanca sta sinoči okrog 19.30 pričakala par, ki se je vračal domov v Ul. Monte Cengio in ga oropala. Moškemu sta zagrozila, naj jima izroči dragoceno zapestno uro, pri čemer sta tudi dvakrat ustrelila s strašilno pištolo. Ker se jim je upiral, sta ga z lažno pištolo udarila v glavo, nato sta pobrala dragoceno zapestno uro in pobegnila.

Par so nato pospremili v bolnišnico. Moškemu so zdravniki nudili prvo pomoč in so ga nato odpustili iz bolnišnice. Okreval bo v štirinajstih dneh. Zdravstveno osebje je oskrbelo tudi partnerico, ki je bila v šoku. Karabinjerji preiskujejo dogodek.