Park Hotel Obelisco sedmič na javno dražbo

Malo več kot tri mesece za tem, ko so na spletni dražbi milanskega sodišča prodali propadajoči hotel Park Hotel Obelisco na Opčinah, je usoda slednjega znova negotova. Stečajni upravitelj je sklical novo, že sedmo dražbo. Ali je do tega prišlo, ker je kupec odstopil od kupoprodajne pogodbe ali zato, ker se je pojavil nov interesent, ki je izkoristil 107. člen zakona o stečaju, ki predvideva sprejem boljše ponudbe, ki mora biti vsaj za deset odstotkov višja od zadnje cene, ni znano.

Tokrat je dražba za hotel pri Obelisku napovedana za 15. marec, tokratna izklicna cena pa je 1.950.000,00. Pogoji za nakup ostajajo enaki kot septembra. Dražitelji morajo varščino v vrednosti petih odstotkov izklicne cene (97.500 evrov) vplačati do 12. marca. Določeni so že tudi koraki dvigovanja cene in čas, po katerem se razglasi najboljšega ponudnika. Interesenti bodo morali ceno dvigovati za najmanj 25 tisoč evrov, med eno in drugo ponudbo pa imajo dražitelji eno minuto časa.