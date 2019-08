Parkirišče v Ul. Beirut brezplačno na voljo

Tržaški občinski upravitelji se še vedno ukvarjajo z obalno cesto. Odkar so lansko poletje uvedli prepoved parkiranja, se je vnela prava vojna z zvestimi obiskovalci tamkajšnjih plaž. Samo med 15. julijem in 4. avgustom so mestni redarji na območju med barkovljansko restavracijo Marinella in Sesljanom zasolili sto glob. Da bi vsaj delno pomirili duhove kopalcev, bo ljubiteljem morja odslej brezplačno na voljo 50 parkirnih mest na parkirišču v Ulici Beirut nad Miramarom, od katerih bodo 4 namenjena invalidom. Vest so danes slovesno naznanili v tržaški mestni hiši.

Mnogi bodo verjetno lahko nekoliko skeptično pripomnili, da smo že na dobri polovici kopalne sezone in da bi morda tovrstno novost lahko predstavili nekoliko prej. Občinski odbornik za ovrednotenje nepremičnin Lorenzo Giorgi je obrazložil, da so njegov predlog v občinskem odboru odobrili že junija. Postopek pa je bil dolg, ker je morala sklep nato sprejeti visoka šola Sissa. Ta je namreč formalna lastnica parkirišča, ki pa ga ima v začasni koncesiji družba Esatto. »Lani smo za ta ista parkirna mesta uvedli poskusno dvojno tarifo. Turisti, ki so obiskali Miramarski grad, so lahko tu parkirali po nižji ceni. Hkrati pa smo za Tržačane uvedli tarifo, ki je znašala 7 evrov dnevno. Odločitev pa se ni obrestovala, tako za tujce kot za občane je bilo predrago. Avto so pustili na prepovedanih mestih in se nato odpravili na plažo. In to čeprav na tem območju globe znašajo tudi do 80 evrov,« je še strnil Giorgi.