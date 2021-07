Paštni v kontovelskem in proseškem bregu čakajo

Vinogradi in paštni v kontovelskem ter proseškem bregu čakajo. Več kot leto dni je minilo, odkar sta se junija lani predsednik in direktor Konzorcija za melioracijo posoške ravnine Enzo Lorenzon in Daniele Luis zadnjič mudila na slikovitem prizorišču nad Tržaškim zalivom in si pod budnim očesom deželnega sekretarja Kmečke zveze Edija Bukavca, predsednice zahodnokraškega rajonskega sveta Maje Tenze in predstavnikov društva Prosekar ogledala položaj. Če se je tedaj obetal zasuk dolge zgodbe, postajajo vinogradniki in lastniki zemljišč ponovno vse bolj nemirni.

Maja Tenze je pred nedavnim direktorja konzorcija spet pozvala, naj jih seznani, kdaj bo stekel tretji sklop del v proseškem bregu.

Sploh pa je makadamska cesta, ki se vije od samostana sv. Ciprijana do vinogradov od letošnje pomladi v zelo slabem stanju, je posvarila. Daniele Luis je po telefonu za Primorski dnevnik dejal, da naj bi tako tretji sklop del v proseškem bregu kot ureditev kontovelskega brega lahko stekla že jeseni. Rešiti morajo še zadnje birokratske zaplete, v poletnih mesecih naj bi izbrali izvajalca naročila, drugih ovir pa ni, je razložil.