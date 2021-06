Pavees prevzema vajeti rezervata doline Glinščice

Naravni rezervat doline Glinščice ima novega upravitelja, gre za furlansko zadrugo Pavees. Njeno ime je marsikomu znano, ker je konec aprila prevzela vajeti deželnega naravnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera. Pod njeno okrilje spadajo tudi zaščiteno območje ob jezeru Cornino, jezerca za športni ribolov Pakar v kraju Forgaria in park Parulana v kraju Forni di Sopra. Štafetno palico prevzemajo od doberdobske zadruge Rogos, ki je rezervat v dolinski občini vodila najprej od aprila 2008 do marca 2009, nato pa še od marca 2017 do februarja letos.

Zadruga Pavees – tako predsednik Luca Sicuro – bo v dolini Glinščice uveljavljala isto vizijo, s katero so bili uspešni na drugih zaščitenih območjih v zahodni Furlaniji. »Veliko pozornosti posvečamo didaktičnim dejavnostim, vodenim ogledom in izobraževanju. Z Doberdobskim in Prelosnim jezerom predstavlja dolina Glinščice pomemben korak na novem območju. Že dolgo smo se želeli spustiti do Krasa, odkrivati to ozemlje, ga promovirati in smo zato zdaj navdušeni,« je pojasnil. Ključno vlogo bo tako kot na Goriškem imela dvojezičnost. Vodiči in drugi člani ekipe so domačini in vsi odlično obvladajo slovenščino, je povedal. Ta bo zato prisotna na vseh dogodkih, ki jih organizirajo. Skupine in druge goste bodo sprejemali v slovenščini, italijanščini in angleščini.