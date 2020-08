Pazimo na avto temno modre barve

V Repnu je 5. avgusta zvečer prišlo do zagonetnega in neljubega dogodka, ki ga je neka mama posredovala številnim staršem po whatsappu: v bližino trga je pripeljal avtomobil temno modre barve z zatemnjenimi šipami, ki ga je upravljala mlada ženska, iz njega pa je, potem ko je spustil šipo, neznanec fotografiral otroka, ki se je igral na cesti. Neznanec je otroka vprašal, ali želi slike, ta pa mu je odvrnil, da ne. Moški se je ujezil, medtem pa se je približala otrokova babica, po drugih podatkih tudi drugi vaščani, zato je avto hitro odpeljal. Dogodek je potrdila tudi županja Občine Repentabor Tanja Kosmina, obveščen je bil policijski komisariat iz Sesljana, ki je pristojen tudi za območje repentabrske občine, sile javnega reda nadzorujejo kraje, kjer se po navadi zbirajo otroci. Županja je obvestila tudi vse starše, naj strogo pazijo na otroke, v stik namerava stopiti tudi z županoma občin Zgonik in Dolina, Monico Hrovatin in Sandyjem Klunom, saj kaže, da se isti avto pomika na širšem ozemlju tržaške pokrajine. Na tržaški kvesturi pa s tem v zvezi trenutno nimajo informacij, vsekakor zaskrbljena mama poziva vse, naj, če slučajno opazijo opisani avto oz. podoben dogodek, pokličejo sesljanski komisariat oz. telefonirajo na številko 040-2907147.