Peš ali s kolesom po Miljskem polotoku

Turizem je po pandemiji s koronavirusom doživel hud udarec. V Furlaniji - Julijski krajini je bila izguba junija in julija, v primerjavi z lanskim letom, sedemdeset odstotna. Globoko negativna slika je turistične ustanove, agencije in krajevne organizacije prisilila v iskanje novih, ali bolje rečeno pozabljenih znamenitosti, ki so bile veliko let potisnjene na rob ponudbe, zanimive le za t.i. nišni turizem. Kolesarstvo, pohodi, zahajanje v manj obljudene gorske kraje, obisk lokalnih pridelovalcev, vinskih kleti in kmetovalcev: vse to ni več v zakupu redkih sladokuscev. Niša je zdaj postala glavni vir turističnega dohodka, na katerega prisegajo agencije in operaterji.

Prav z namenom, da bi v naše kraje privabili čim večje število ljubiteljev pohodništva in kolesarstva, so pri deželnem združenju Promoturismo Fvg, Lokalni akcijski skupini (LAS) Kras in Občini Milje združili moči in skupaj ustvarili pravo mrežo ponudb, vezanih na lokalne proizvode in naravne znamenitosti, predvsem pa na številne poti, ki se vijejo na območju miljske občine. Na miljskem polotoku se namreč srečuje najmanj osem pohodniških in dve kolesarski poti. Tu se vijeta kolesarjem dobro znani Porečanka in Adriabike. Pohodniki pa imajo na razpolago pet mednarodnih, dve državni in eno lokalno pot. Raznolikost obmejnega prostora razberemo iz štirijezičnega zemljevida Muggia Hike & Bike, ki je maja lani doživel ponatis. Obiskovalci si ga lahko priskrbijo na pravkar obnovljeni turistični info točki na Trgu Caliterna na miljskem nabrežju.