Peš čez mejo tihotapil marihuano

V torek, 30. junija, so karabinjerji aretirali 30-letnega makedonskega državljana zaradi posesti droge z namenom razpečevanja. Moškega, ki je z njim sodeloval pri kaznivem dejanju, 36-letnega libanonskega državljana, so ovadili.

Dvojico so karabinjerji opazili v sklopu obmejnega nadzorovanja. Mlajši moški je peš prestopil slovensko-italijansko mejo, kjer ga je nato pričakal motorist. Pod sedlo motorja je skril sumljiv zaboj, nakar sta na motorju skupaj odpeljala proti Trstu. Karabinjerji so ju kmalu ustavili in preiskali. V zaboju pod sedlom motorja so odkrili približno 110 gramov marihuane. Opravili so nato tudi hišno preiskavo. Na domu 30-letnega makedonskega državljana, ki je pretihotapil drogo čez mejo, so našli še dodatnih 30 gramov marihuane, dve rastlini konoplje, precizno tehtnico in material za pripravo zabojčkov. Moškega, ki je že znan silam javnega reda zaradi kaznivih dejanj povezanih z mamili, so aretirali in bo v hišnem priporu na razpolago sodnim oblastem. Drugega 36-letnega moškega so zaradi sodelovanja pri kaznivem dejanju ovadili na prostosti.