Pešcem prijaznejša Ul. Marchesetti

Na Ulici Marchesetti so se pravkar začela obnovitvena dela, za katere je Občina Trst namenila 700 tisoč evrov iz sklada za prenovo predmestnih območij. Po končanih delih na bližnji Ulici Forlanini, kjer so obnovi pločnikov in tlakovanju cest namenili enako vsoto, je danes dopoldne tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi javnosti predstavila načrt obnove, ki bo trajala približno pet mesecev. Z izrednimi deli bodo poskrbeli za tlakovanje cestišča, popravila pločnikov ali po potrebi njihovo ponovno postavitev, ureditev najmanj osmih prehodov za pešce, predvsem pa za odstranitev vseh arhitekturnih ovir.