Pešpot Gemina bodo uredili

»Ste se zadnje čase sprehajali po gozdni poti, ki povezuje Šempolaj s Slivnim? Zapuščena in zaraščena je, kar je zlasti v poletnih mesecih prava škoda,« je ob robu torkovega zasedanja tretje svetniške komisije opozorila devinsko-nabrežinska svetnica iz vrst Demokratske stranke Mariza Skerk. Veliko je namreč tako domačinov kot turistov, ki išče prikupne kolovoze za potrebno rekreacijo, kolesarjenje in spoznavanje novih kotičkov, zato je na zadnjem občinskem svetu postregla z vprašanjem, kako je z vzdrževanjem te poti.

Odbornik Massimo Romita ji je odgovoril, da je Julijska medobčinska teritorialna unija že nakazala ustrezen denar za vzdrževanje pešpoti Gemina, ki vključuje tudi ta odsek med Šempolajem in Slivnim, tako da je stvar že programirana. Odbornik je namignil, da je medobčinska unija v sklopu ukrepov za triletni razvojni načrt 2018 - 2020 namenila nekaj več kot 200 tisoč evrov za vzdrževanje Gemine vse od Zgonika do Mavhinj in tudi za ureditev novega odseka slednje med Štivanom, Medjevasjo, Cerovljami in dlje do Brestovice.