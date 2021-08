Pet let brez tramvaja

Petletno mirovanje tramvaja je ekonomska izguba, ki je po mnenju večine openskih trgovcev ni več mogoče nadoknaditi. Dela na progi potekajo prepočasi in že se širi glas o političnih izbirah in namernem preziranju tržaškega Krasa. 16. avgusta mineva namreč pol desetletja od tistega dne, ko sta čelno trčila tramvaja. Med dopoldanskim sprehodom po Opčinah smo v pogovorih s trgovci, gostinci in mimoidočimi ugotovili, da se odsotnost tramvaja še danes zelo pozna.Ob prihodu na Opčine si je po polurni vožnji marsikateri potnik privoščil pijačo v kavarni Alla Tramvia in kupil dnevnik v bližnji trafiki. »K nam je prišlo med 30 in 40 odstotkov potnikov, ki so izstopali s tramvaja. Morda je naša trgovina tista, ki najbolj občuti njegovo mirovanje,« pravi upravitelj Michele Mattera. Stalnih gostov pa ni izgubil. Openci Nico, Mario in Sergio vsak dan sedejo pri mizi in s kavo v roki opazujejo, kako tramvaj miruje na postaji. »Naši politiki se ne trudijo. Tramvaj mora biti simbol Trsta. Ni sprejemljivo, da se zadeva vleče toliko let. V drugih mest so tramvaji dodana vrednost in občine vlagajo v trajnostno mobilnost,« pravi Nico, »morda pa zamuda pri obnovi ni le posledica slabe izbire izvajalca,« pravi Mario. Sergio se je s tramvajem peljal vsak dan: »Govorijo o zračnih gondolah, ko bi morda bilo bolje, da se resno posvetijo popravilom tramvajske proge.«

Openski trgovci se že pet let počutijo popolnoma odrinjene od tržaškega turističnega dogajanja. »Pravi se, da turizem – če odvzamemo obdobje pandemije – v Trstu narašča. V tej rasti nismo soudeleženi. Tramvaj je pripeljal obiskovalce na Opčine in jih odpeljal v Trst. Še danes ga iščejo, saj nikjer ni zapisano, da ne deluje. Iz Slovenije in Avstrije se pripeljejo do nas. Avto bi radi parkirali na Opčinah in se s tramvajem odpeljali v mesto. Sprašujejo za vozni red, ki ga žal ni. Ob naslednjem obisku pa se na Opčinah več ne ustavijo,« je povedala Marta Fabris iz zlatarne Malalan, le nekaj metrov stran od postaje, in se spomnila na sejo vzhodnokraškega rajonskega sveta, ko je na obisk prišla občinska odbornica Luisa Polli. Opravičevala se je zaradi povišanja tarif za pristojbino za ravnanje z odpadki Tari »in dejala, da je stroškov več, ker je v Trstu več turistov, ki proizvaja odpadke. Iz svojega turističnega načrta pa nas je občina popolnoma izpisala. To je paradoks,« je dodala Marta Fabris.

Gostinci so najbolj občutili prekinitev zgodovinske povezave s Trstom. Poletne obiskovalce, ki so kolo obesili na tramvaj in prišli na Kras, pogrešajo v gostilni Max na Dunajski cesti, kjer je upraviteljica Massimiliana Gustin zabeležila 20-odstotno izgubo med junijem in septembrom: »Ne verjamem, da želi občina odrezati Opčine iz tržaškega vsakdana. Mislim pa, da so bila pogajanja pri izbiri izvajalcev del vodena zelo površno.« Povprečno dvajset strank vsakih dvajset minut – po voznem redu – pa je izgubila kavarna Vatta, pravi upravitelj Franco Grabar: »Prekinitev storitve ni politična izbira, ampak rezultat nesposobnega upravljanja.«»Težko verjamem, da se je županu Robertu Dipiazzi spodrsnilo pri izbiri podjetij, ki se ukvarjajo z obnovo proge in pri celotni zadevi. Saj je podjetnik in točno ve, kako se je treba v tem svetu premikati,« je dejal Renato Štokelj, upokojeni zdravnik, ki je mnenja, da se je ekonomska slika od kar tramvaj miruje na Opčinah poslabšala za najmanj 25 odstotkov.