Pet tisoč kompletov za hitro testiranje na šolah v FJK

Zdravstvenim podjetjem v Furlaniji - Julijski krajini naj bi že prihodnji teden razdelili 5000 kompletov za hitro testiranje na novi koronavirus na šolah. Tako sta v petek ob koncu sestanka z vodjo deželnega šolskega urada Danielo Beltrame in pristojnimi funkcionarji povedala Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi pristojen za zdravstvo in Alessia Rosolen, pristojna za šolstvo.

S to potezo želita pospešiti potrditev morebitnih okužb z boleznijo covid-19 med dijaki in posledično sledenje okuženim in njihovim stikom. S tem postopkom si nadejata tudi boljše popisovanje primerov in izboljšanje uporabe materiala za razkuževanje šol. Čakata pa še na odgovor, koliko hitrih testov bo od države lahko prejela Dežela FJK.