Petdeset let Salona Maida na Opčinah

Frizerski salon Maida na Opčinah praznuje 50 let delovanja. Danes, 19. oktobra, bodo v salonu v Proseški ulici 13 skupaj s strankami in prijatelji nazdravili tako plodni in uspešni dejavnosti.

Kar pet desetletij je minilo od tistega leta 1969, ko je takrat 23-letna Maida Bukavec prevzela salon, ki je takrat deloval v Proseški ulici 20 v bližini openske cerkve, od prejšnje lastnice Nerine Ključar Negrini. Na začetku je šlo težko, saj je stranke niso poznale, a se ni ustrašila: s časom in pridnim delom je pridobila nov krog zvestih strank, ki še vedno zahajajo v njen salon, tudi po selitvi v nove prostore na številki 13 pred dvema letoma. Pri tem ne urejajo samo ženskih pričesk, ampak se posvečajo tudi striženju moških in otrok. Na začetku je imela zaposleno le eno vajenko, občasno ji je prišla pomagat sestra, letos pa je salon prevzela hčerka Loredana, ob kateri so še sodelavke Nadja (tu dela že 42 let), Carol in Valentina.

Pri frizerstvu je treba po besedah Maide Bukavec paziti tako na dobro opravljeno delo (pri tem se frizerke stalno izpopolnjujejo z obiskovanjem raznih tečajev tako v Italiji kot v tujini) kot tudi na to, da je treba stranke lepo sprejeti in biti tako rekoč tudi njihov psiholog: nekatere stranke rade govorijo, zato je treba z njimi govoriti, druge so bolj molčeče, spet druge se izkašljajo oz. se »spovedujejo« in zaupajo svoje misli in težave, pri čemer moraš vse to ohraniti zase, saj če se poruši zaupanje, stranko izgubiš. Značilnost Salona Maida je tudi, da ob običajnih revijah, ki jih lahko prebiraš v takih obratih, nudijo tudi knjige na posodo, tako lastne kot tiste, ki jih prinesejo stranke, mogoče je popiti tudi kavo, zato je obrat ob klasičnem frizerskem salonu tudi kraj druženja in srečevanja.