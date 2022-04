Peti rajonski svet noče nastopa trebenske godbe ob 25. aprilu

Med številnimi dogodki, ki bodo ob 25. aprilu zaživeli v mestu, je na dnevni red seje petega rajonskega sveta pristal nastop trebenske godbe Viktor Parma na trgu pri Sv. Jakobu v soboto, 30. aprila, ob 16. uri. Organizacijski odbor je namreč zaprosil rajonski svet za sodelovanje in pokroviteljstvo pri dogodku, a ni naletel na odobravanje. »Po mnenju desnosredinskih svetnikov je 25. april namreč praznik, ki ločuje in razdvaja,« je pojasnila Michela Novel (Zdaj Trst), predsednica petega rajonskega sveta, ki ga sicer sestavljajo večinoma levosredinski svetniki. Predlog je bil po volitvah zavrnjen. Devet glasov (vsi prisotni predstavniki desne sredine) proti, sedem za in eden vzdržan. Odsotnosti nekaterih levosredinskih svetnikov so tako zapečatile poraz. »Omenili so fojbe in dejali, da je VZPI vsedržavna organizacija, ki ima dovolj denarja in ne potrebuje pomoči. V rajonskem svetu vedno pridemo do dogovora in delamo na idejah. Tokrat je žal zmagala ideologija,« je še dejala Novel.

»Takega odgovora nismo pričakovali,« je na predstavitvi niza dogodkov dejal pokrajinski predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon, »nikakor pa nismo zaradi tega potrti. Dogodek bomo izpeljali in prepričani smo, da bo občuten in uspešen.«