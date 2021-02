Peticija za obnovo športnih igrišč za devinsko šolo

Športni igrišči za šolskim poslopjem, ki v Devinu gosti osnovni šoli Josipa Jurčiča in Danteja Alighierija, že nekaj let čakata na potrebna dela. Šolska mladina pa ju je vseeno koristila, vsaj do decembra, ko je za nameček popustilo nekaj stebrov, na katere je bila pritrjena mrežasta jeklena ograja okrog njiju. Temelji so povsem popustili, tako da so morali poseči gasilci. Območje je Občina Devin - Nabrežina zavarovala in v roku nekaj tednov poskrbela za ponovno postavitev stebrov na svoja mesta, območje pa ostaja uradno še vedno nedostopno in torej neuporabno. »Najbrž ker bi bilo treba še marsikaj ukreniti, saj je zlasti jeklena ograja, ki obdaja igrišči, dotrajana in dejansko že dalj časa razpada,« je povedala zastopnica Združenja staršev šole Jurčič Lia Deotto in opozorila tudi na sintetično podlago igrišč, ki jo je načel zob časa in se dejansko kruši, košarkarski koši pa so ravno tako poškodovani.

»Igrišči sta temeljnega pomena za vso vaško skupnost. Na voljo sta namreč vsem in dijaki Jadranskega zavoda združenega sveta se radi tam posvečajo športnim aktivnostim. Sedaj pa samevata in nihče ne sme – upravičeno – zraven,« je pojasnila. V izrednem obdobju pandemije so ju devinski osnovnošolci koristili za gibalno vzgojo, med odmori ter za razgibavanje nasploh, sicer pa – opozarja – je edini prostor, kjer se lahko otroci in najstniki iz Devina prosto igrajo.