Peticija za razgledno točko in nekdanjo javno pralnico

Več kot štiristo Križank in Križanov je podpisalo ljudsko peticijo za ovrednotenje razgledne točke na Frnačah in tamkajšnjega okolja.

Glavni pobudnik peticije, ki so jo poslali tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, zahodnokraškemu rajonskemu svetu in kriški srenji, je domačin Lorenzo Bogatez, ki je tudi priredil sobotni delovni akciji za očiščenje razgledišča pri Gospudovi griži, območja ob nekdanji javni pralnici in pešpoti, ki vodi do izvira Skdanc v kriških vinogradih. Pred tem sta domačina Silvano Sedmak in Walter Tretjak počistila nekdanjo ribiško pot od železnice do restavracije Tenda Rossa na obalni cesti.

Pobudniki peticije predlagajo občinski upravi, da na Frnačah postavi varnostno ograjo in klopi, obenem da tudi spodbudi prenovo tamkajšnjega kamnitega vodnega zbiralnika, ki mu domačini pravijo deposito. Peticijo je podprla predsednica rajonskega sveta Maja Tenze, ki je od Občine Trst že prejela zagotovila, da bodo predlagana obnovitvena dela izvedena, peticija pa naj bi jih pri tem spodbudila.