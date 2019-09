Petkov Laboratorij bodočnosti odpade zaradi stavke dijakov, je sporočilo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Večina dijakov slovenskih višjih srednjih šol v Furlaniji-Julijski krajini se je namreč odločila, da se bo pridružila dopoldanskemu protestu, na katerem mladi zahtevajo ukrepanje glede klimatskih sprememb.

Organizatorji Laboratorija bodočnosti razumejo odločitev dijakov, dodaja ZSŠDI, saj so problematiko podnebnih sprememb med drugim vključili v program dogodka v sodelovanju s priznano klimatologinjo Lučko Kajfež Bogataj. Glede na nove in nenapovedane razmere so 4. izvedbo Laboratorija bodočnosti odložili na drug termin, ki ga bodo sporočili.