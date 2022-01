Petodstotna inflacija v mestu, ki se spreminja

Po podatkih zavoda Istat ima Trst s Catanio rekordno petodstotno letno inflacijo. Življenje se je od decembra 2020 do decembra 2021 za povprečno tržaško družino podražilo za 1185 evrov, za štiričlansko družino pa za 1737 evrov. Pred Trstom so na inflacijski lestvici samo še Bocen, Genova in Aosta, pri katerih je sicer letna inflacija pod petimi odstotki, beležijo pa največje podražitve v absolutnih številkah. V Bocnu so se na primer letni stroški štiričlanske družine povišali za 1795 evrov, v Genovi za 1787 evrov, v Aosti pa za 1787 evrov. Istatove podatke je posredovala zveza potrošnikov Unione nazionale consumatori.

Nezavidljivi tržaški rezultat je za več kot en odstotek višji od državnega, kjer je povprečna letna inflacija 3,9-odstotna. Družinske blagajne najbolj bremeni podražitev cen elektrike, plina in goriva. »Cene se višajo vzporedno s kakovostjo življenja. Trst se spreminja. Nekoč manjše podeželsko mesto se odpira turizmu,« je Primorskemu dnevniku pojasnil Antonio Ferronato, tržaški pokrajinski in deželni predsednik vsedržavne zveze potrošnikov ADOC.

Decembra so sicer tudi v statističnem uradu tržaške občine v primerjavi z novembrom zabeležili 0,7-odstoten porast cen osnovnih življenjskih potrebščin. Letno povišanje cen je občutiti tudi pri plačevanju položnic za električno energijo, plin in vodo posameznih gospodinjstev in pri prevozih.