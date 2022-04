Pijan voznik poškodoval 12 vozil v Ul. Rossetti

Pred nekaj sobotami je v Ulici Rossetti, malo po križišču z Ulico Ginnastica, prišlo do nesreče, v kateri je nekaj po 22. uri voznik vozil z neprilagojeno hitrostjo in z 1,5 grama alkohola v litru krvi, kar je več kot trikratnik dovoljene meje. V določenem trenutku je izgubil nadzor nad vozilom in tako poškodoval 12 vozil, ki so bila parkirana na levi strani cestišča.

Vožnja pod vplivom alkohola lahko povzroči kazenski pregon s sodnimi stroški, zasegom vozila, začasnim ali trajnim odvzemom vozniškega dovoljenja in odzvem desetih vozniških točk. Za cestno-prometni zakonik predstavlja taka vožnja oteževalno okoliščino.

April je sicer mesec za preprečevanje uživanja alkohola, kar podpira zdravstveno podjetje Asugi. Lokalna policija pa pri tem sodeluje že več let, tako da v šolah mlade približuje k prometnim pravilom. Zloraba alkohola ima lahko namreč hude posledice na vožnjo tistega, ki ga uživa. Posledice pa so lahko hude tudi za ostale udeležence prometa, opozarjajo lokalni policisti. Zato je cestno-prometni zakonik zelo strog na tem področju, mladi in profesionalni vozniki sploh ne smejo uživati alkohola med vožnjo, ostali imajo hude globe, v primeru prekoračitve meje 0,8 gramov na liter pa se prekršek upošteva kot kaznivo dejanje.