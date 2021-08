Pijan zaspal na stopnišču bloka

Tržaški policisti so včeraj zvečer zaradi nasilja in upiranja javni osebi na prostosti ovadili 30-letnega tržaškega občana. Moškega so opazili prebivalci stanovanjskega poslopja v Ulici Costalunga, nepridiprav je namreč zaspal kar na stopnišču bloka. Na pomoč so prišli policisti, ki so ga prebudili z namenom, da bi ga identificirali. 30-letnik, ki je bil v vinjenem stanju, ni sodeloval v identifikacijskem postopku, do policistov se je vedel nasilno in jih žalil. Zaradi nedostojnega obnašanja si je prislužil ovadbo, predstavniki organov pregona so ga še oglobili zaradi pijanosti.

Včeraj je policija v bližini tržaške železniške postaje ustavila in legitimirala tudi 31-letnega Tržačana, ki se je rodil v Ukrajini. Moški je namreč kršil prepoved prehoda v mesto, zaradi česar si je prislužil ovadbo lokalnemu tožilstvu.