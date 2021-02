Pijana in brez zaščitne maske pohajkovala sredi ceste

Pozno sinoči so policisti zaradi žaljenja in upiranja javni osebi prijavili 23-letno dekle, rojeno v Trstu, s stalnim prebivališčem v Miljah. Ženska je v očitno vinjenem stanju brez zaščitne maske pohajkovala sredi ceste pri Stari mitnici, pri čemer je ogrožala svojo varnost in varnost voznikov. Policisti, ki so prišli na kraj, so bili tarče grobih žalitev. Triindvajsetletnica je poleg tega onemogočala identifikacijski postopek, prav tako si ni želela nadeti zaščitne maske. Policisti so jo prijavili državnemu tožilstvu ter jo oglobili zaradi pijanosti in neupoštevanja pravil za omejitev širjenja okužb z novim koronavirusom.