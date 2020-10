Pimpa sanjski svet, Cipputi realni vsakdan

Rdeče velike pike na belem kožuščku, dolga ušesa in jeziček, ki pogosto moli iz gobčka. Čeprav ima radovedna psička Pimpa 45 let, jo imajo tudi današnji otroci nadvse radi. Stripovska junakinja, ki je leta 1975 nastala izpod peresa Francesca Tullia-Altana, je navdušila več generacij otrok, pa tudi odraslih.

Italijanski stripar po rodu iz Trevisa sicer »starejše bralce« že desetletja nagovarja zlasti s satiričnimi vinjetami na revijah L’Espresso in Panorama ter dnevniku La Repubblica. Njegov nepogrešljivo cinični kovinar Cipputi v modrem »trližu« je postal pravi simbol vdanosti levo usmerjenega delavskega razreda. Altan, ki je 30. septembra dopolnil 78 let, to medsebojno dopolnjevanje dveh povsem različnih duš pojmuje kot nekaj absolutno naravnega. Oče otroških junakov, kakršna sta poleg Pimpe še Kika in Kamilo Kromo, je zanj lahko brez večjih težav tudi uspešni karikaturist.

Kako lahko sobivata nežna naivnost Pimpe in cinizem Cipputija?

To me večkrat vpraša marsikdo, pravega odgovora pa nimam. Vem le, da imata oba isti izvor. Svet Pimpe je tisti, ki bi si ga želel. Cipputijev svet pa je žal tisti, v katerem živimo.

V sklopu projekta Rime bambine ste ilustrirali vrsto igralnih kart, s katerimi najmlajše spodbujate, naj se preizkušajo v rimah. Kako bi jih opisali?

Že veliko let sodelujem pri sorodnem projektu Rojeni za branje, za katerega sem pred časom ustvaril tudi logotip. S pobudniki nas povezuje morda ne neprekinjena, vendar kar dolga zgodba sodelovanja. Zamisel mi je všeč, ker se dobro spaja z mojimi ilustracijami in pristopom. Podobe delno – zlasti zaradi barv – spominjajo na Pimpo. Po mojem povedno ponazarjajo izbrane rimane besede. Te pa so izbrali strokovnjaki, ki se z njimi poklicno ukvarjajo. Upajmo, da bodo učinkovite. Trenutno zgleda, da je sporočilo prispelo.