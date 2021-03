Pisma iz Auschwitza drevi na kanalu Rai Storia

Drevi ob 21.10 bodo na televizijskem kanalu Rai Storia predvajali dokumentarno igrani film Pisma iz Auschwitza, ki ga je slovenski program Deželnega sedeža Rai za Furlanijo - Julijsko krajino pripravil ob letošnjem dnevu spomina na holokavst. Gre za zgodbo tržaške Slovenke, antifašistke Darinke Veljak, ki je preživela nacistično taborišče Auschwitz in jo v filmu pooseblja Tamara Stanese. Njeno življenjsko epopejo je rekonstruirala Dunja Nanut, sicer scenaristka filma. Režijo pa podpisuje Luana Grilanc.

Podlaga za idejno zasnovo so bila pisma, ki jih je Darinka Veljak iz največje tovarne smrti pošiljala staršem v Trst. Širši javnosti približuje doslej skorajda neznan podatek, da so lahko nekateri interniranci pisali domov in tudi prejemali pisma.