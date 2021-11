Plačevanje davkov z razgledom na morje

Pri Sv. Andreju, v neposredni bližini Železniškega muzeja, so včeraj začeli prenavljati dolga leta propadajočo stavbo, ki jo Tržačani poznajo pod imenom Meccanografico. Obnovitvena dela stavbe, ki se je v zadnjem obdobju spremenila v nekakšno odlagališče za odpadke, bodo Občino Trst stala 4,6 milijona evrov, trajala pa bodo leto in pol. Po končani prenovi se bodo v stavbo, ki ima tri etaže po 800 kvadratnih metrov, preselile pisarne družbe za davke Esatto in nekaj pisarn občinske socialne službe.

NOV SEDEŽ ESATTA POLETI 2023

Prenovitveni projekt sta včeraj na gradbišču predstavila pristojna za naložbe v občinski upravi Elisa Lodi in župan Roberto Dipiazza. V družbi občinskih funkcionarjev, izvajalca del in predsednika družbe Esatto Andree Polacca sta napovedala, da bodo temeljito prenovljeno stavbo občanom izročili poleti leta 2023. »Storitve družbe Esatto bodo po selitvi veliko lažje dostopne za občane in občanke. Vsekakor bo lažje najti parkirišče za avtomobile tu kot na sedanjih treh sedežih. V prihodnje bomo pri Sv. Andreju uredili tudi veliko parkirišče in sicer na območju zelenjavne veletržnice, kar bo uporabnikom še olajšalo dostop do Esatta. Pa tudi avtobusne povezave so dobre,« je prednosti lokacije izpostavil župan Dipiazza.