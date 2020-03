Prebivalcem tržaške občine zaradi skrajnega nelagodja, ki jo povzročajo ukrepi za zajezitev okužbe z novim koronavirusom, bodo preložili plačilo naslednjega obroka davka na odpadke Tari. V to smer si prizadeva podžupan in odbornik za proračun in davke Občine Trst Paolo Polidori. Njegov predlog je v ponedeljek sprejel občinski odbor, odobriti pa ga bo moral tudi občinski svet. V primeru da bi do tega prišlo, bodo občani lahko davek plačali jeseni, to je 30. septembra ali pa 30. novembra.