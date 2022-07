Plakat 54. Barcolane oblikoval Matteo Thun

Večkrat nagrajeni italijanski oblikovalec in arhitekt Matteo Thun je avtor plakata letošnje 54. Barcolane, ki bo na programu 9. oktobra. Na njem je Thunu s sodobnim dizajnom v obliki digitalnega prstnega odtisa uspelo v objekt ujeti dedni zapis najbolj množične regate na svetu - morske tokove in valove. Za arhitekta in oblikovalca predstavlja Barcolana poseben človeški angažma. Kot je dejal, je z grafično podobo želel upodobiti optimizem in hkrati ponazoriti pomen človeškega stika, spoštovanja, empatije in spontanosti.

Že osmič zapored je plakat regati poklonilo tržaško kavno podjetje Illycaffè, v preteklosti pa je to prestižno vlogo kavni velikan zaupal ilustratorju Lorenzu Mattottiju, Olimpii Zagnoli, Marini Abramović, Mauriziu Galimbertiju, Gillu Dorflesu in Michelangelu Pistolettu. Nova izvršna direktorica podjetja Illycaffè Cristina Scocchia je izbiro letošnjega oblikovalca utemeljila s temi besedami: »Za 54. izdajo Barcolane smo izbrali arhitekta Mattea Thuna, ki je na koncu odlično upodobil duh regate skozi metaforo prstnega odtisa. S tokom tekočih in prekinjajočih se vzporednih črt mu je uspelo upodobiti risbo, ki spominja na morske tokove, ki prinašajo pozitivne emocije. Obenem je pomenljivo prikazal tudi povezave.«