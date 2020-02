Plakat CasaPound tokrat proti VZPI-ANPI

Spet je treba poročati o provokaciji skrajno desničarskega gibanja CasaPound, vedno v zvezi s problematiko fojb in eksodusa, tokratna tarča pa je Vsedržavno združenje partizanov Italije - ANPI. Na pročelju pokrite tržnice je bilo danes dopoldne namreč opaziti plakat z napisom »ANPI difende i titini? Negazionismo e quattrini« (v prostem prevodu: »ANPI brani titovce? Zanikanje in denarci«). Lepak je že danes zjutraj okoli 8.30 opazil pokrajinski predsednik VZPI-ANPI Fabio Vallon, še pred njim pa policisti oddelka Digos, kaže, da je tržaška občinska uprava že poskrbela za odstranitev.

Po Vallonovih informacijah je tudi v tem primeru, tako kot pred dnevi s plakatiranjem na pročeljih openskega Prosvetnega doma in gledališča France Prešeren v Boljuncu, šlo za vsedržavno koordinirano akcijo gibanja CasaPound po vsej Italiji, saj se je plakat z enakim napisom pojavil tudi na nekem nadvozu v Milanu, poimenovanem po duhovniku Eugeniu Bussi, ki je med drugo svetovno vojno v svoji koloniji dajal zavetišče otrokom iz revnih družin in tudi judovskim otrokom in jih s tem rešil deportacije v nacistična taborišča. Vallon upa, da bodo storilci kaznovani, pri VZPI-ANPI pa trenutno preverjajo možnost organiziranja pobude v sodelovanju s krajevnimi združenji. Stvari so se namreč izrodile in ušle izpod nadzora, zato morajo tako politika kot sile javnega reda pravilno ukrepati, meni tržaški predsednik VZPI-ANPI.

Tudi današnje transparente so po pisanju glasila CasaPound Il Primato nazionale, podobno kot v ponedeljek, nalepili v več kot 100 krajih.