Planinstvo ni le rekreacija, je tudi prepletanje različnih gibalnih, raziskovalnih, kulturnih in drugih dejavnosti ter pomembna aktivnost, ki obsega čim širši spekter populacije ter je tudi šola za življenje. Tako je predsednica Slovenskega planinskega društva Trst Marinka Pertot označila planinstvo v svojem nagovoru na proslavi 115-letnice SPDT, ki je bila sinoči (ponedeljek) v gledališču France Prešeren v Boljuncu.

Proslava, ki je potekala v sodelovanju s SKD France Prešeren in Občino Dolina, je bila tudi priložnost za predstavitev nove knjige Vojka Slavca Od Glinščice do Triglava, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska in vsebuje 20 poglavij o pohodih in vzponih, ki jih je avtor opravil v mlajših letih, ter o srečevanjih bodisi z živalmi kot z nosači in oskrbniki koč. Razlog za pisanje je bilo po njegovih besedah dejstvo, da je že 50 let član SPDT, dalje to, da mu je društvo dalo na razpolago nekaj izrednih vodičev, ki so opisovali lepote gora, a tudi njih nevarnosti in odnos do vsega, kar tam srečaš, nazadnje pa dejstvo, da bo prihodnje leto 100-letnica požiga tržaškega Narodnega doma, za vrnitev v katerega je SPDT tudi formalno vložilo zahtevo. Drugače so na proslavi prisotne pozdravili dolinski župan Sandy Klun, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk in predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, medtem ko sta za glasbeni del poskrbela Ženska vokalna skupina Barkovlje in Moški pevski zbor Fantje pod latnikom iz Boljunca.