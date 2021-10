V centru Lanza ob nekdanji pokrajinski cesti št. 35 pri Proseku so ponoči neznanci v trgovini z oblačili ukradli več zimskih jaken. Vanjo so vdrli, potem ko so razbili steklena vrata. Sprožil se je alarm, toda plen so odnesli že pred prihodom policije. Pobegnili so in se je za njimi izgubila vsakršna sled. Nastalo škodo še preverjajo.