Plezanje, kolesarjenje in jadranje po tržaškem zalivu

»Nekoč smo peljali turiste s kolesi od Sesljana do Doline. Po dolgi poti smo končno prispeli v klet družine Parovel, kjer nas je čakalo vino za degustacijo. Žejni kolesarji so navalili na steklenice in začeli piti vino, kot bi bilo energijska pijača. Ob povratku nazaj v Sesljan so sicer pozabljali opremo na avtobusu, vzdušje pa je bilo veselo, nepozabno. Ob kozarcu vina namreč kdorkoli naveže tesne prijateljske stike.«

Degustacija lokalnih vin, sirov ter drugih dobrot, jadranje po tržaškem zalivu, kolesarjenje, plezanje na Napoleonski cesti ter sprehodi z osličkom po Krasu. To je le nekaj aktivnosti, ki jih na spletnem portalu Trieste Green ponujajo pri Lokalni akcijski skupini (LAS) Kras.

»Znamko Trieste Green smo registrirali pred več kot dvema letoma, italijansko različico imena pa smo izbrali, ker slovenske ni bilo mogoče zaščititi. Pridevnik “green” (”zelen”) dokazuje, da smo ubrali pot zelenega turizma, ki je prijazen do okolja in narave,« je razložil David Pizziga, operativni predsednik LAS Kras, ene tolikih realnosti, ki so začele v tem postkoronskem obdobju preko najrazličnejših aktivnosti obujati turizem in k nam privabljati goste, ki bi želeli pobliže spoznati zaklade Krasa in morja.

»Naš portal je nastal aprila letos v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem. Našim kmetom in vinogradnikom smo želeli v težkem obdobju, ko so bili zaslužki skoraj nični, ponuditi možnost prodaje pridelkov. V dveh mesecih smo obravnavali skoraj 10.000 strank, pridelovalci pa so komaj dohajali naročila,« je povedal Pizziga, ki je prepričan, da je splet v tem obdobju razprl svoja jadra tako z vidika prodaje kot z marketinškega vidika, zaradi česar ima tak spletni turistični portal velik potencial.