Pljuval na bankomate, partnerica pa je kradla denar

Pandemija koronavirusa je poskrbela za to, da so starejše osebe še posebno pozorne na možnost okužbe, zato so v tem obdobju na to pazile, tudi ko so dvigovale denar na bankomatih. Poleg tega, da so skrbno skrivale svojo PIN kodo, so imele pogosto pri sebi gel za razkuževanje rok.

V preteklem obdobju pa se je po Italiji dogajalo, da ko je bankomat začel izstavljati bankovce, se je k strankam približal mlad moški, ki je – v slogu lame – začel pljuvati po ekranu, stare osebe pa so se zaradi tega preplašeno umikale. V tistem trenutku je pristopila še mlada ženska, ki je bankovce ukradla; če pa je žrtev skušala reagirati, jo je ustavil moški, seveda tako, da je še najprej pljuval po njej. Mlada tatova sta tako okradla nekaj deset ljudi, a so njune podvige posnele varnostne kamere, zaradi česar so ju identificirali in kazensko ovadili.

Na mlado žensko so pred nekaj dnevi naleteli openski karabinjerji, ki so skupaj z nabrežinskimi in bazovskimi kolegi izvajali nadzor pri nekdanjem mejnem prehodu Fernetiči. Ugotovili so, da je sodišče za mladoletne zanjo izdalo nalog za prijetje zaradi ropa. Romunska državljanka je pred kratkim dopolnila 18 let, pred nekaj tedni pa je tudi zanosila. Karabinjerji so jo zato odvedli v zavod za prestajanje mladoletniškega zapora v drugo deželo, kjer bo prestajala kazen.