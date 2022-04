Po 75 dneh zvonovi le zadoneli (video)

Dolinski zvonovi so zadnjič zazvonili 11. januarja letos. V soboto, 16. aprila, se je pri velikonočni vigiliji ta »post« prekinil in so zvonovi po dolgih 74 dneh ponovno mogočno doneli, ko je župnijski upravitelj v Dolini Klemen Zalar pred zvonikom zapel Gloria in excelsis deo .

Obred velike sobote so sicer Dolinčani praznovali tradicionalno. Začeli so ga pri cerkvenem obzidju, kjer so iz kremena ukresali iskro in zažgali ogenj. Po krščanski navadi ta obred simbolizira Jezusa, luč sveta, ki je vstal iz kamnitega groba. Zalar je nato blagoslovil ogenj in pet zlatih kadilnih zrn, ki simbolizirajo Kristusove rane. Obred se je nato premaknil v cerkev, ki je bila v znak žalovanja zaradi Jezusove smrti zatemnjena, a so jo nekoliko osvetlili verniki, ko so prižgali sveče in tako simbolizirali razširjanje evangelija.

Po besednem bogoslužju, ki je obsegalo pet beril iz stare zaveze, se je obred ponovno preselil pred cerkev, saj je bil to trenutek, ko so po vseh polemikah, ki so več mesecev delile vas, končno zazvonili zvonovi prafarne cerkve sv. Urha. S tem so vernikom oznanili veselo novico: Kristus je vstal.