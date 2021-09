Po burnem dogajanju aretirali tihotapca migrantov

Policisti so aretirali 21-letnega srbskega državljana M.O. zaradi podpiranja ilegalnega priseljevanja, drugi moški pa je pobegnil. Pretekli četrtek so v parkirišču veleblagovnice pri Sveti Soboti ustavili dva avtomobila slovenskih registrskih tablic, v enem je voznik nezakonito pripeljal iz Slovenije v Italijo turško družino, in sicer očeta, mater ter dva otroka. Aretirani je bil v prvem avtomobilu, ki je opravljal izvidniško nalogo. Prepeljali so ga v tržaški zapor, kjer bo na razpolago državnemu tožilstvu, njegov avtomobil pa so zasegli.

Vozniku avtomobila, iz katerega je izstopila turška družina, so se policisti najprej približali, toda je po burnem dogajanju uspel pobegniti. Stekel je proti prvemu avtomobilu, v katerem je za volanom sedel M.O., slednji je pritisnil na plin, da bi zbežala, vendar jima je beg preprečil policijski avtomobil. Vrnil se je v svojega, s katerim je med vzvratno vožnjo trčil v policista, nakar je z divjim manevrom uspel pobegniti. Policista so reševalci službe 118 prepeljali v katinarsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da je utrpel poškodbe nog.