Po daljšem obdobju Sindikat slovenske šole Trst z novim vodstvom

Po daljšem obdobju ima Sindikat slovenske šole za Tržaško novo 12-člansko vodstvo. Le-to je bilo izvoljeno na občnem zboru, ki je 16. decembra zvečer potekal v prostorih Liceja Franceta Prešerna v Trstu.

Občni zbor se je začel s poročilom dosedanje tajnice tržaškega SSŠ Vesne Danieli (le-ta sicer še naprej ostaja v odboru), ki je med drugim poudarila, kako je bilo delovanje osrednjega sindikata slovenskih šolnikov na Tržaškem v zadnjih 15 letih okrnjeno in omejeno na nujne zadeve, kot so bile na primer volitve v enotna sindikalna predstavništva, imenovanje predstavnikov v deželno šolsko komisijo in izvolitev slovenskega predstavnika v Višji šolski svet v Rim. To zaradi nepriznavanja sindikata (le-ta ni podpisnik vsedržavne delovne pogodbe) in pomanjkanja sindikalnega dopusta za ukvarjanje s sindikalnimi vprašanji, ki traja od leta 1994. Ponovno priznanje le-tega, do katerega je prišlo pred nedavnim, predstavlja priložnost za bolj enakovreden boj za pravice, je dejala dosedanja tajnica tržaškega SSŠ, za katero bo naloga novega odbora ne le začrtanje novih smernic za delovanje, ampak ta, da postavi na noge neko minimalno organizacijsko strukturo in pripravi teren za naslednji občni zbor.

Udeležence občnega zbora je pozdravil goriški tajnik SSŠ Joško Prinčič, ki je poudaril pomen sedanjega trenutka, ko je sindikat zopet dobil pravico, da je njegov predstavnik za delovanje na sindikalnem področju oproščen pouka. To je nekaj zelo pomembnega, ker čut pripadnosti narodni skupnosti pomeni tudi čut pripadnosti šoli. Predstavnik slovenskem šole v Višjem šolskem svetu v Rimu Peter Černic pa je poudaril pomen oživitve SSŠ v trenutku, ko se za glasove slovenskih šolnikov zanimajo tudi italijanski vsedržavni sindikati. Pri tem upa, da je to začetek neke poti, ki bo do konca pripeljala postopek priznanja sindikata. Na občnem zboru so prebrali tudi pismo predsednice SKGZ Ksenije Dobrila, za katero naj SSŠ računa na podporo civilne družbe.

Kot že rečeno, so na občnem zboru izvolili tudi nov 12-članski odbor. Le-tega sestavljajo Vesna Danieli, Alenka Dobrila, Barbara Lapornik, Edda Pregarc, Eva Fičur, Tomaž Simčič, Cirila Devetti, Neva Zaghet, Jernej Šček, Nataša Kodrič, Katja Pasarit in Alenka Štoka.