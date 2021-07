Po desetih letih se je znašel za zapahi

Policija je preteklo noč aretirala 34-letnega romunskega državljana, ki se je tako znašel za zapahi deset let po kaznivem dejanju, ki ga je bil zagrešil. Moški se je nahajal v tovornjaku, ki je bil namenjen v Slovenijo, ko je v Štivanu vozilo ustavila policijska patrulja devinsko-nabrežinskega komisariata. Pri preverjanju osebnih podatkov so policisti tako odkrili, da je 34-letnika bremenil zaporni nalog, ki ga je svojčas izdalo tožilstvo v Benetkah: moški je namreč skupaj z drugimi pajdaši oktobra leta 2011 sodeloval pri kraji določene količine bakra v skupni vrednosti 50.000 evrov, ki so ga odpeljali z nekega gradbišča v kraju Dolo pri Benetkah, zaradi česar je bil obsojen na enajst mesecev in 28 dni zapora, dalje še na mesec dni aretacije, plačati pa bo moral tudi denarno kazen v višini 200 evrov. 34-letnika so zato najprej pospremili na devinsko-nabrežinski komisariat, kjer so ga aretirali in nato prepeljali v koronejski zapor.

Dejavni so bili tudi policisti komisariata pri Sv. Soboti, ki so zaradi nedovoljenega nošenja orožja na prostosti ovadili 39-letnega in 37-letnega Tržačana, ki so ju zalotili v posesti noža in boksar bodala. Pripadniki železniške policije pa so zaradi mazanja ovadili 51-letno slovensko državljanko.